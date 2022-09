Yleisurheilun ME-nainen lopettaa uransa: "Kehoni teki hyvin selväksi"

Keihäänheitossa kaksi olympiakultaa voittanut Barbora Spotakova, 41, lopettaa kilpauransa. Spotakovan lopettamispäätöksestä kertoi Tshekin yleisurheiluliitto perjantaina kotisivuillaan. Spotakova on naisten maailmanennätyksen haltija. Tshekkiheittäjän ME, 72,28 metriä, on vuodelta 2008.