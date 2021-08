Yleisö kaikkosi Linda Lampeniuksen tähdittämästä konsertista, kun hallitus kertoi aikeista kiristää koronarajoituksia: "Mua on suututtanut aivan jumalattomasti"

– Etukäteistä kiinnostusta oli olosuhteisiin nähden todella paljon, mutta perumisia tuli paljon lyhyessä ajassa ja tämä vaikutti valtavasti yleisömäärään. Tottakai tämä on myös järjestäjille erittäin vaikeaa aikaa, myös taloudellisesti, kertoo festivaalin taiteellinen johtaja Suvi Olavinen.

Jaani Helander ja Laura Mikkola kertovat, että live-esiintyminen on tällä hetkellä muusikoille harvinaista herkkua ja siitä pitää ottaa kaikki irti.

– Oli oikein mukavaa, se on mukava olla yleisön edessä, se on niin harvinaista herkkua. Kyllä pääsee erilaiseen tunnelmaan, kun on yleisö, Helander kertoo.