Windows95Manin logot sensuroidaan Euroviisuihin – tältä ratkaisu näyttää

Suomen euroviisuedustaja Windows95Man , eli Teemu Keisteri , jakoi 15. maaliskuuta TikTokiin videon, jossa hän vaihtaa Windowsin logolla varustetun paitansa yläosaan, josta logo on blurrattu. Myös hänen lippiksensä logo on peitetty tarralla.

– Joitakin sääntöjä on noudatettava, artisti on kirjoittanut videon oheen.

Myös Euroviisujen virallisilla Youtube- ja Instagram-sivustoilla on jaettu Windows95Manin No Rules! -kappaleen musiikkivideo, jossa Windowsin logot on blurrattu.