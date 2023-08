Ylärimaan tärähtänyt rangaistuspotku ratkaisi Super Cupin – Manchester City juhli voittoa vaikeimman kautta, seuran englantilaiskasvatti säväytti

Palmer on aloittanut kauden Cityssä vahvasti osuttuaan Community Shield -ottelussa Arsenalia vastaan ja esiinnyttyään tänään erityisesti maalinsa jälkeen vakuuttavasti. Viime kaudella triplan voittanut City otti tasoituksen jälkeen pelin täydelliseen hallintaan, mutta lukuisista tilanteista huolimatta lisämaaleja ei nähty.

Super Cupin voitto on Citylle sen historian ensimmäinen. Sevilla on voittanut pokaalin kertaalleen vuonna 2006. Espanjalaisluotsi Pep Guardiola on voittanut Super Cupin nyt neljästi.