Yksinkertaisen nerokas kännykkäsovellus jäljittää koronavirukselle altistuneet – keksintö luovutettiin nyt vapaaseen käyttöön, näin se toimii

Singaporessa on todettuja vahvistettuja koronatapauksia 1309 ja tautiin kuolleiden lukumäärä on 6.

Valtiossa on ollut jo jonkin aikaa käytössä kännykkäsovellus, joka on auttanut tartuntaketjujen selvittämisessä. Hallituksen edustajan mukaan siitä on ollut aitoa hyötyä.