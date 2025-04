Yksi Pedersören alueella kadonneista henkilöistä on löytynyt elossa – poliisi jatkaa kahden muun etsintöjä

Yksi Pedersöressä kadonneista on poliisin mukaan löytynyt kunnossa, eikä hänen katoamiseen liity rikosepäilyä.

Poliisi kertoo saavuttaneensa merkittävän onnistumisen Pedersören katoamisissa. Yksi kolmesta kadonneesta miehestä on löydetty elossa. Kyseessä on henkilö, jonka katoamisesta poliisi sai tiedon 31.3.2025.

Pohjanmaan poliisilaitos käynnisti maanantaina laajat maastoetsinnät, joiden on määrä jatkua keskiviikkoon saakka. Etsintöihin osallistuu Pohjanmaan poliisilaitoksen omaa henkilöstöä ja poliisikoiria sekä useita poliisikoiria ja koiranohjaajia muilta poliisilaitoksilta.



– Yksi kadonneista henkilöistä on löytynyt kunnossa, eikä hänen katoamiseen liity rikosepäilyä. Poliisikoira löysi henkilön maanantain etsinnöissä. Etsinnät jatkuvat kahden muun henkilön osalta huomenna. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia etsintöihin osallistuneita. Tämä on hieno esimerkki poliisilaitosten välisestä sujuvasta yhteistyöstä, kertoo rikoskomisario Juho Holmström Pohjanmaan poliisilaitokselta.



Poliisi toivoo, että etsintöihin annetaan työrauha, eikä alueelle saapuisi ulkopuolisia seuraamaan etsintöjä. Poliisi tiedottaa etsintöjen etenemisestä seuraavan kerran tiistaina iltapäivällä.