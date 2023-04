Yksi nerokas liike aiheutti syöksykierteen SM-liigan finaalissa – harmi, että hymypojan suu tukittiin

Tästä pidin

Tästä en pitänyt

Kaikista ikävintä on se, mihin tilanteeseen erikoisessa hyssyttelykulttuurissa on päädytty. Kerrankin kun hymypoika-Niemelä olisi antanut palaa Pelicansin kokemasta vääryydestä, hän joutui perääntymään. Koska ”eihän tuomareita saa julkisesti tuomita”. On syytä huomioida ympäristö, minkä keskellä nyt eletään. Koko kauden huipennus on juuri lähtenyt liikkeelle ja heti ensimetreillä nähtiin jotain hämmentävää. Kiristää hampaita, kun seuraa sitä, miten tunteitaan ei voi tuoda aidosti julki.