Yksi naisten jääkiekon tuikkivimmista tähdistä Montreal Canadiensin leipiin

Helmikuussa Pekingissä kolmannen olympiakultansa voittanut Poulin, 31, kuuluu naisten jääkiekon tuikkivimpiin tähtiin. Poulinista tuli Pekingissä ensimmäinen jääkiekkoilija, joka on onnistunut maalinteossa neljässä peräkkäisessä olympiafinaalissa.

– Marie-Philip on yksi planeetan parhaista pelaajista. Hän on voittanut korkeimmalla tasolla, mikä on erittäin hyödyllistä pelaajillemme. Hänen tietonsa, johtajuutensa ja näkemyksensä pelistä tekevät Canadiensista varmasti paremman organisaation, Montrealin GM Kent Hughes sanoi Canadiensin verkkosivuilla.