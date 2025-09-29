Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Iissä Pohjois-Pohjanmaalla.
Henkilöauto löytyi tänään maanantaina aamuyhdeksän aikaan suistuneena katolleen Iin Kuivajoentiellä, Oulun poliisilaitos kertoo tiedotteessaan.
Ajoneuvo oli suistuessaan katkonut puita tien vierestä.
Autoa kuljettanut mies löytyi poliisin mukaan kuolleena ajoneuvostaan. Autossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita matkustajia.
Poliisi tutkii tapahtunutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn tutkintana.
Onnettomuuksien tutkintalautakunta tutkii onnettomuuden syitä.