Yksi ihminen kuoli tiistaiaamuna liikenneonnettomuudessa Porissa, kertoo Lounais-Suomen poliisi tiedotteessa.
Poliisi kertoo, että se sai ilmoituksen onnettomuudesta aamulla hieman seitsemän jälkeen.
Poliisin paikkatutkinnassa selvisi, että henkilöauto oli suistunut tieltä ja törmännyt esteeseen suoralla tieosuudella. Turma-auto oli törmäyksen seurauksena kääntynyt katolleen. Auton kuljettaja todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.
Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita.
Tarkempi onnettomuuspaikka sijaitsee valtatie 23:lla eli Parkanontiellä Porin Noormarkun kiertoliittymän ja Pomarkun Hiilimäen välillä. Valtatie 23 lähtee Porista ja kulkee Jyväskylän kautta Joensuuhun.