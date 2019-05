YK:n asiantuntija: Julian Assange on joutunut psykologisen kidutuksen kohteeksi

YK:n erityisasiantuntijan Nils Melzerin mukaan Assange on joutunut useiden vuosien ajan tahallisen julman, epäinhimillisen ja alentavan kohtelun kohteeksi. Melzer vieraili Assangen luona vankilassa kuun alussa yhdessä kahden asiantuntijan kanssa.

– On selvää, että Assangen terveyteen on suuresti vaikuttanut se erittäin vihamielinen ja sattumanvarainen ilmapiiri, jolle hän on altistunut useita vuosia, Melzerin lausunnossa sanotaan.