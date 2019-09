Laihtunut ja ahdistunut Julian Assange on altistettu vankeudessa "kaikenlaiselle kärsimykselle" – Wikileaks-perustajan isä parahtaa oikeuskäsittelyä odottavan poikansa kohtelusta

Tietovuotajan isä John Shipton on ilmaissut huolensa pojastaan, joka kärsii isän mukaan fyysisesti sekä henkisesti odottaessaan vangittuna helmikuussa tapahtuvaa kuulemistaan Yhdysvaltain luovutuspyyntöön liittyen. Asiasta uutisoi Independent .

– Vierailin hänen luonaan viimeksi elokuussa. Hän vaikutti hataralta ja kärsi ahdistuksesta. Hän on menettänyt paljon painostaan. Se on todella huolestuttavaa, hänen kohtelunsa intensiteetti on kasvanut kuluneen vuoden aikana, isä kertoo.