Tropiikista löytyi valtava otsoniaukko, joka "voi olla syy maailmanlaajuiseen huoleen" – kukaan ei huomannut yli 30 vuoteen

Trooppisen vyöhykkeen ilmakehästä on löytynyt suuri otsoniaukko, jonka olemassaolosta ei aiemmin tiedetty. Aukko on havaittavissa lähes koko vyöhykkeellä, ja se on tutkijoiden mukaan seitsemän kertaa suurempi kuin paremmin tunnettu Etelämantereen otsoniaukko.