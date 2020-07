YK: Darfurissa yli 60 kuollut väkivaltaisessa iskussa: sadat hyökkääjät ryöstivät ja tuhosivat siviilien koteja

Sudanin Länsi-Darfurissa on tapettu yli 60 ihmistä tuoreissa väkivaltaisuuksissa. Kuolleiden lisäksi 60 ihmistä haavoittui. YK:n virkailijat kertoivat asiasta sunnuntaina.

OCHA:n Khartumin toimisto kertoo, että hyökkäys on uusin useista viime aikojen hyökkäyksistä, joissa muun muassa useita kyliä ja taloja on poltettu ja infrastruktuuria on tuhottu.