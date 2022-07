YIT:n liikevaihto laski, mutta kannattavuus parani

Lähiaikojen haasteita ovat nousevat korot ja korkea inflaatio, jotka tuntuvat asuntoliiketoiminnassa. Kysyntä on laskenut viime vuoden poikkeuksellisen vahvaan tasoon verrattuna ja lähiaikojen markkinanäkymä on epävarma. Myönteistä on toisaalta se, että rakennusmateriaalien hintakehityksessä on merkkejä vakaantumisesta, Moilanen arvioi.