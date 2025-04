Yhteiskuva venäläisen kanssa? 13-vuotiaan ukrainalaismitalistin reaktio virisi viraaliksi

Kun 13-vuotiasta ukrainalaiskaratekaa yritettiin saada yhteiskuvaan venäläisvoittajan kanssa, nuoren pronssimitalistin reaktio ei jättänyt mitään epäselväksi.

13-vuotias ukrainalainen Yevhenii Melnyk saavutti Espanjan Beltran Tamargo Salgadon tavoin pronssia alle 45-kiloisten sarjassa nuorten karateliigan kilpailussa Espanjan Guadalajarassa. Saudi-Arabian Abdullah Albishille tuli hopeaa ja voittoon ylsi neutraaliksi luokiteltu venäläisurheilija Igor Grigorev.

Kilpailun jälkeisessä palkintoseremoniassa todistettiin kansainväliseen mediahuomioon noussutta hetkeä. Kun nuorukaisia pyydettiin poseeraamaan ryhmäkuvassa, ukrainalainen Melnyk kieltäytyi ja lähti kävelemään pois.

Virkailija yritti vielä saada Melnykiä takaisin, mutta ukrainalainen ei taipunut. Hän pyöritti päätään ja heilutti kättään sekä heristi sen jälkeen etusormeaan.

Tilanteesta julkaistulla ja miljoonia katselukertoja eri sosiaalisen median alustoilla keränneellä viraalilla videolla kuuluu kevyttä taputusta Melnykin poistuessa paikalta.

Pätkän Instagramissa jakanut ukrainalainen Karate Project kirjoitti videon yhteyteen jyrkän tekstin "ei kuvia terroristien kanssa".

Australialainen News.com.au puolestaan otsikoi: "Äläkkää Venäjä-palkintopalliprotestista 13-vuotiaan ukrainalaisurheilijan kävellessä pois".

Digitaalinen The New Voice of Ukraine -lehti kertoo, että aiemmin myös ukrainalaiset Maria Hnes ja Anna Vashchyshyn ovat kieltäytyneet ryhmäkuvasta venäläiskilpailijan kanssa Maailman karateliiton nuorten liigan kilpailussa.

Venäjä on käynyt Ukrainassa täysimittaista ja raakalaismaista hyökkäyssotaa vuodesta 2022.