Yhdysvaltojen B-52 Stratofortress -pommikone lensi tänään Suomen yllä. Asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Espanjassa sijaitsevalta lentotukikohdalta matkaan lähtenyt kone kaarsi laajan lenkin Suomen yllä lounaasta kaakkoon. Noin puoli kahden aikaan iltapäivällä kone oli siirtynyt Viron ilmatilaan, selviää lentoliikennettä seuraavalta Filghtradar24-sivustolta.

Koneen lento on tiettävästi osa Naton harjoituksia, joihin osallistuu joukkoja muun muassa Suomesta, Liettuasta ja Ruotsista.

Vastaavanlaiset koneet harjoittelivat Suomessa ensimmäistä kertaa maaliskuussa.

Nato tiedotti tiistaina, että pommikoneiden lähettäminen vahvistaa koordinaatiota ja yhteenkuuluvuutta esimerkiksi Suomen, Liettuan ja Ruotsin kanssa.