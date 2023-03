Suomen ilmatilassa ensimmäistä kertaa nähty yhdysvaltalainen RC-135W on täysiverinen tiedustelukone – näitä asioita se haistelee

Täysiverinen tiedustelukone, joka pyrkii seuraamaan itärajaa

Tiedustelukone on ollut viime aikoina aktiivisesti ilmassa. Se on toteuttanut tehtäviä Nato-maiden ilmatilassa.

Kyseessä on tiedettävästi ensimmäinen kerta, kun kone on lentänyt Suomen ilmatilassa. Suomessa on kuitenkin viime vuosina vieraillut useaan otteeseen KC-135-R-mallin ilmatankkauslentokone, joka on malliltaan identtinen RC-135W:n kanssa – vain varusteet ovat erit.