Yhdysvaltalaisviranomainen haluaa vapauden urkkia viestejä – järjestöt pelkäävät perusoikeuksien olevan uhattuina

Yhdysvaltain Kansallisen turvallisuusvirasto NSA:n johtaja Paul Nakasone on pyytänyt kongressilta valtuuksia urkkia sähköistä viestintää ilman erillistä lupaa. Perustelut kuulostavat tutuilta, sillä viestinnän tarkkailua perustellaan terrorismin torjunnalla ja kansallisella turvallisuudella.

The Registerin mukaan Nakasone näkee, että maan ulkomaantiedustelulain 702. kappaleen kumoaminen tarkoittaisi sitä, että yhdysvaltalaiset vakoojat menettäisivät ainutlaatuista tietoa kansallista turvallisuutta uhkaavista asioista. Kappale 702 antaa viranomaisille luvan ulkomaalaisten tahojen sähköisen viestinnän seuraamiseen.

Kappale lisättiin ulkomaantiedustelua koskevaan lainsäädäntöön vuonna 2008, ja sen tuomat valtuudet NSA:lle on uusittu tasaisin väliajoin sen jälkeen. Lainkohta on joutunut kovan kritiikin kohteeksi erityisesti kansalaisoikeusjärjestöjen taholta, jotka näkevät sen räikeänä yksityisyysloukkauksena. NSA on perustellut urkintaa amerikkalaisten elämän suojelulla ja terrorismin torjunnalla.