Tutkija olisi yllättynyt, jos Tanskan kautta ei olisi yritetty vakoilla myös suomalaispoliitikkoja – "Miksi Suomi olisi jätetty jotenkin erityistapauksena pois?"

Ranska, Saksa ja monet muut Euroopan maat ovat pöyristyneitä tiedoista, joiden mukaan Yhdysvallat on vakoillut eurooppalaisia huippupoliitikkoja Tanskan tiedustelupalvelun avustuksella.

Yhdysvaltain turvallisuusvirasto NSA vakoili Euroopan ykköspoliitikkoja vuosien 2012 ja 2014 välillä, apurinaan Tanskan tiedustelupalvelu. Tanskan tiedustelupalvelun avustus on tarkoittanut esimerkiksi pääsyä Tanskan läpi menevään verkkoliikenteeseen.

– Hyvin selvästi siellä on vakoiltu suuria liittolaismaita. On vakoiltu toista maata Ruotsia, joka ei kuulu Natoon, mutta jonka asiat kiinnostavat. Vaikea nähdä, miksi Suomi olisi jätetty tässä jotenkin erityistapauksena pois, toteaa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak.

Epäselvää on, toimiko tiedustelupalvelu hallituksen siunauksella

– Tässä kiinnostava kysymys on, että oliko se niin, että toimittiin poliittisten päätöksentekijöiden pyynnöstä, tai ainakin heidän hyväksyntänsä mukaisesti. Silloin ei välttämättä jokaista yksityiskohtaa aina tiedetä tarkalleen tai sitä, kenestä kaikista henkilöistä on kyse, mutta yleisesti on hyväksytty tällainen operaatio, Salonius-Pasternak toteaa.