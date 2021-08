Yhdysvaltalaisten vaarallinen laite päätyi Talebanin käsiin – välineen avulla kukistettiin Osama bin Laden

Afganistanin valtaansa ottanut Taleban-liike on saanut käsiinsä Yhdysvaltain armeijan käyttämiä biometrisiä tunnistusvälineitä, kirjoittaa The Intercept . Laitteet voivat auttaa Talebaneja tunnistamaan Yhdysvaltojen johtamia koalitiojoukkoja tukeneita afgaaneja.

Taleban-liikkeellä ei välttämättä ole kaikkia datan hyödyntämiseen tarvittavia työkaluja, mutta sellaisia saattaa hyvinkin löytyä Pakistanin vakoilujärjestö ISI:ltä, joka on tehnyt Talebanin kanssa läheistä yhteistyötä aiemminkin.

Siitä ei ole varmuutta, kuinka paljon dataa Yhdysvaltain armeijalla on Afganistanin kansalaisista ja kuinka paljon sitä on HIIDE-laitteiden kautta vuotanut. Pentagonin tavoitteena oli tiettävästi kerätä dataa 80 prosentista afganistanilaisista.

Human Rights First -järjestön teknologiajohtaja Welton Chang on kritisoinut Yhdysvaltain armeijaa siitä, ettei kukaan ajatellut tietoturvaa HIIDE-laitteita käytettäessä. Chang on itse entinen armeijan upseeri.