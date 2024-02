Alec Baldwin kiistää jälleen syytteet kuolemantuottamuksesta

Valamiehistö katsoi kanteen olevan vahva

Oikeuden on määrä päättä, tuomitaanko Baldwin jommastakummasta vai ei kummastakaan. Baldwin on oikeuden edessä näyttelijänä, ei tuottajana, millä on merkitystä. Näyttelijöiden ammattiliitto on ottanut kantaa tilanteeseen toteamalla, että näyttelijä ei ole vastuussa aseista ja niiden ammattitaitoisesta käsittelystä.



Tapausta on määrä käsitellä New Mexicon osavaltion tuomioistuimessa torstaina.



Kuolemaan johtanut tapaus on nostattanut Hollywoodissa laajaa keskustelua ja vaatimuksia siitä, että aseiden käsittelystä kuvausten yhteydessä pitäisi olla tarkemmat lait ja linjaukset. Samaan aikaan Rustin kuvausten turvallisuuskontrollia on kritisoitu, ettei sitä ole valvottu oikealla tavalla.