Yhdysvaltalainen kauppaketju poisti paidan kiireellä myynnistä, kun härski tekstimoka paljastui – "Ei ollut tahallista"

Yhdysvaltalainen kauppaketju Walmart on poistanut erään t-paidan myynnistä siihen painetun törkeän sanan vuoksi, uutisoi muun muassa New York Post .

"Ei tahallista"

T-paita vaikuttaa viattomasti puoltavan kierrätystä. Paidan etumuksessa on suurella RE, jonka jälkeen neljä pienellä kirjoitettua sanaa päällekkäin: cycle, use, new ja think. Jos sanoja katsoo tarkemmin, saattaa huomata, että niiden ensimmäiset kirjaimet muodostavat englanniksi alatyylisen, naisen intiimialueita kuvaavan sanan, c**t.