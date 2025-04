Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettiläs jättää paikkansa

Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettiläs Bridget Brink eroaa tehtävästään etuajassa, kertoi yhdysvaltalaismedia, muun muassa CBS ja The Hill torstaina.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Brinkin oli määrä ilmoittaa erostaan virallisesti vielä torstaina paikallista aikaa.

– Suurlähettiläs Brink jättää paikkansa. Hän on toiminut suurlähettiläänä Ukrainassa jo kolme vuotta. Se on pitkä aika sota-alueella. Ja suoraan sanoen, sota on jatkunut jo aivan liian kauan. Todellinen kysymys on, ovatko ukrainalaiset ja venäläiset valmiita tekemään sen, mitä vaaditaan sodan lopettamiseksi, lausunnossa sanottiin.

Brink aloitti Ukrainan suurlähettiläänä toukokuussa 2022, vain muutamia kuukausia sen jälkeen kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssodan Ukrainassa. Aiemmin hän toimi Slovakian-suurlähettiläänä.

Brink on ollut Yhdysvaltain ulkoministeriön palveluksessa vuodesta 1996.