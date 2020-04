Valonpilkahduksia koronan riepottelemaan taloustilanteeseen: Wall Street avautui selvään nousuun – Euroopassa vankka nousupäivä pörsseissä

Nousuputki jatkui myös Wall Streetin avautuessa New Yorkissa. Yhdysvalloissa kurssit olivat kaupankäynnin alettua liki neljä prosenttia plussalla.

– Varhaiset merkit, että tauti on ehkä saavuttanut lakipisteensä New Yorkissa, herättävät toiveikkuutta Yhdysvalloissa, sanoivat investointipankki Charles Schwabin analyytikot katsauksessaan.

Laajemmin pörssirintamalla nousua nähtiin aiemmin myös Aasiassa. Tokion Nikkei-indeksi kiri yli neljän prosentin päätöskohennukseen. Myös Hongkongissa on ollut päivän aikana selkeää nousuvirettä.

Neuvottelut öljysovusta siirtyivät

Yhdysvaltain markkinahinta (West Texas Intermediate) oli iltapäivällä 4,4 prosentin laskussa ja kansainvälinen markkinahinta (Brent) 2,7 vajosi prosenttia.Öljyn hinta on pudonnut pohjamutiin viime viikkoina, kun tuotantoa on lisätty suurten öljyntuottajamaiden Venäjän ja Saudi-Arabian hintasodan takia samaan aikaan, kun koronavirus on romahduttanut kysynnän.