Yhdysvaltain McCarthyn savustaminen puhemiehen pallilta voi vaikuttaa Ukrainaankin – "Onhan tämä erittäin huono tilanne"

– Onhan tämä erittäin huono tilanne. Ei ole kyse mistä tahansa puheenjohtajasta vaan edustajainhuoneen puhemies on vallanperimisjärjestyksessä kolmas. Hän on varapresidentin jälkeen seuraava hoitamaan presidentin tehtävää. Ei ole mikään pikkujuttu, sanoo Turun yliopiston professori Benita Heiskanen STT:lle.

Ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltain tutkimuskeskuksen johtava tutkija Charly Salonius-Palsternak arvioi, että edustajainhuoneen tapahtumat kertovat laajemmasta ongelmasta, kun maan puoluekentällä on käytännössä vain kaksi puoluetta.

McCarthy ampui omaan jalkaansa

McCarthyn syrjäyttäminen on historiallista, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta edustajainhuoneen 234-vuotisen historian aikana, kun puhemies pakotetaan jättämään tehtävänsä

"Näyttää siltä, että Yhdysvaltain tuki Ukrainalle pehmenee"

McCarthyn läpi ajama ja hänen kohtalokseen päätynyt lakipaketti ei pitänyt sisällään Ukrainan rahoitusta, jota republikaanipuolueen radikaalisiipi on vastustanut. Yhdysvallat on ollut Ukrainan merkittävin tukija, ja se on toimittanut maahan tukea kymmenien miljardien Yhdysvaltain dollarien edestä.