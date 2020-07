Yhdysvaltain armeija sai uuden lippulinjauksen – kieltää käytännössä kiistellyn sisällissodan aikaisen symbolin käytön

Rasistiseksi mielletty, myös konfederaation lippu -nimellä tunnettu symboli on usein esillä parakeissa ja yleisissä tiloissa. Puolustusministeriö välitti kaikille Yhdysvaltain armeijan virkamiehille viestin, jossa listattiin kaikki liput, joiden on lupa liehua armeijan tukikohdissa, alusten kansilla ja toimistoissa sekä missä tahansa muussa tilassa, jota Yhdysvaltain armeija käyttää.

Lippua tai kieltoa edeltäneitä jännitteitä ei mainittu

Rasismin vastainen liikehdintä on johtanut kesän aikana myös siihen, että orjuuteen ja rasismiin liitettyjen johtajien kuvia, kuten etelän sisällissodan aikaisten johtajien patsaita ja muuta rasistiseksi miellettyä symboliikkaa on vandalisoitu, poistettu tai vaadittu poistettavaksi. Myös kiisteltyä etelän taistelutunnusta on alettu pikkuhiljaa häivyttää.