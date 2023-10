Yhdysvalloissa sakotettiin ensimmäistä kertaa avaruusromusta

Viraston mukaan Dish-satelliittiyritys ei ole siirtänyt vanhaa satelliittiaan pois muiden tieltä, vaikka on luvan saadessaan sitoutunut näin tekemään.

Yhdysvaltain avaruusviraston Nasan mukaan Maan kiertoradalla on noin 25 000 tonnia avaruusromua, joista valtaosa on satelliitteja. Avaruuteen on lähetetty vuoden 1957 jälkeen yli 10 000 satelliittia.