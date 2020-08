Yhdysvalloissa poliisi laittoi käsirautoihin ja painoi asfalttiin teinitytöt ja 6-vuotiaan lapsen, vetoaa väärinkäsitykseen – dramaattinen pidätystilanne tallentui silminnäkijän videolle

"Tämä oli traumaattinen kokemus"

– Lapset eivät ole ok, eivätkä he tule olemaan. Tämä oli traumaattinen kokemus. Olisivatko sinun lapsesi ok tällaisen jälkeen, kun heitä on osoitettu aseella ja pakotettu makaamaan maahan. Etenkin kuusivuotias, Gilliam sanoo CNN:lle.