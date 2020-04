Yhdysvalloissa jälleen lähes 2 000 viruskuolemaa yhdessä päivässä

Se on korkein päiväluku sitten epidemian alkamisen. Eilen kerrottiin 1 939 kuolemasta.

Yhteensä kuolleita on Yhdysvalloissa jo lähes 14 700. Tätä suuremman määrän koronaviruskuolemia ovat rekisteröineet vain Italia, jossa kuolleita on lähes 17 700, sekä Espanja, jossa kuolleita on yliopiston seurannan mukaan lähes 14 800.