Yhdysvallat varoittaa kansalaisiaan mahdollisesta terroriuhasta Ruotsissa: "Pidä matalaa profiilia, vältä julkisia kokoontumisia"

"Yhdysvaltain kansalaisia kehotetaan noudattamaan varovaisuutta, kun he menevät julkisille paikoille, joissa on paljon ihmisiä. Kokoontumispaikat, joissa esimerkiksi rukoillaan, voivat olla kohteena. Ole valppaana diplomaattisissa tiloissa ja niiden lähellä ja raportoi kaikesta epäilyttävästä toiminnasta viranomaisille", kirjoittaa Ruotsin Yhdysvaltain suurlähetystö verkkosivuillaan .

Suojelupoliisin tiedottaja Adam Samara sanoo, että he ovat tietoisia tiedotteesta.

– Kaikki maat tekevät omat turvallisuusarvionsa ja niillä on omat luokituksensa. Voin todeta, että terrorismin uhkataso on edelleen korkealla. Tämän lisäksi suojelupoliisi seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä ulkomailla ja Ruotsissa. Olemme aiemmin todenneet, että tapahtumien kehitys Koraanin polttamisesta, Erdogan-nukkesta ja sitä seuranneista mielenosoituksista on erittäin ongelmallinen, hän sanoo.