Yhdysvallat toiveikkaana: Ratkaisu Gazassa näköpiirissä

Gazan sodan päättymistä on uumoiltu eri lähteissä.

Uutiskanava CNN kertoo myös amerikkalaisten virkamiesten uskovan, että tulitaukosopimus ja panttivankien vapauttamista koskeva sopimus Israelin ja Hamasin välisessä sodassa on näköpiirissä.

Asiasta CNN:lle kertoneet lähteet korostivat, että virkamiehet olivat arvioissaan varovaisia, kunnes neuvotteluissa saadaan aikaan lopullinen sopimus. He kuitenkin kertoivat maanantaina yhdysvaltalaisvirkamiesten uskovan, että tulitaukosopimukseen voitaisiin hyvinkin päästä vielä nykyisen Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin viimeisten virkakausipäivien aikana.

Muut lähteet kertoivat CNN:lle, että Israel, Hamas ja välittäjät työstävät parhaillaan sopimuksen viimeisiä osia.

– Molemmat osapuolet keskustelevat nyt lopullisesta luonnoksesta, ja kumpikin osapuoli ilmoittaa sovittelijoille kantansa, Hamasin virkamies kertoi CNN:lle.

Toinen lähde puolestaan kertoi, että kaikki suuret esteet sopimukselle on ratkaistu.

"Tätä on odotettu"

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden apulaisneuvonantaja Jon Finer kertoi CNN:lle aiemmin maanantaina, että "merkittävää edistystä on tapahtunut".

– En aio istua tässä ja tehdä ennustuksia – tätä on odotettu kauan, Finer sanoi.

– Pohjimmiltaan uskomme, että edistystä on tapahtunut. Pöydällä on sopimus, joka Hamasin pitäisi hyväksyä.

Finerin mukaan jotkin jäljellä olevat erimielisyydet, joita oli viime viikkoina, on ratkaistu tai niitä on saatu kurottua.

Maanantaiaamuna eräs Hamasin virkamies sanoi, että ryhmä on "hyvin lähellä sopimusta" Israelin kanssa.

Myös Israelin ulkoministeri Gideon Saar sanoi maanantaina, että Israelin ja Hamasin tulitauko- ja panttivankineuvotteluissa on tapahtunut edistystä. Saarin mukaan Israel tekee kovasti töitä päästäkseen sopimukseen Qatarin pääkaupungissa Dohassa käynnissä olevissa neuvotteluissa.

– Israel haluaa panttivankisopimuksen. Israel tekee yhteistyötä amerikkalaisten ystäviemme kanssa saadakseen sen aikaan ja pian tiedämme, haluaako toinen osapuoli samaa, Saar sanoi lehdistötilaisuudessa Jerusalemissa.

Hamasin virkamies kertoi CNN:lle, että useita kiistakysymyksiä on kuitenkin edelleen olemassa. Eräs niistä on Hamasin vaatimukset siitä, että Israelin pitää vetäytyä niin sanotulta Philadelphia-käytävältä, joka on kapea kaistale Egyptin ja Gazan rajalla sekä sitouduttava pysyvään tulitaukoon.

Tiiviitä neuvotteluita

Lähteet kertovat CNN:lle, että taustalla on neuvoteltu kovasti viimeisten kiistakapuloiden ratkomiseksi.

Lähteiden mukaan presidentti Bidenin kansallinen turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan on neuvotellut tiiviisti merkittävien israelilaistahojen ja Qatarin pääministerin kanssa.

Tulitauko- ja panttivankineuvotteluista tietävä lähde kertoi CNN:lle maanantaina, että pian Yhdysvaltain presidentiksi nouseva Donald Trump on Israelille kannustin tehdä sopimus Hamasin kanssa. Lähteen mukaan Netanjahu "haluaa pysyä lähellä Trumpia".

– Tässä on suurempi kuva, jonka hän (Netanjahu) haluaa saavuttaa. Ja tiedättehän, että Trumpin kanssa on tärkeää pysyä oikealla tiellä. Siitä on kyse, lähde lisäsi.

Lähteet sanoivat lisäksi, että vaikka sopimusta ei syntyisikään 20. tammikuuta mennessä, jolloin Trump vannoo virkavalansa presidenttinä, niin "meidän on päästävä puitteisiin" tuohon päivämäärään mennessä.

Maanantaina Sullivan antoi optimistisen viitteitä ja sanoi, että osapuolet ovat lähestymässä mahdollista sopimusta ja että se voitaisiin "saada aikaan tällä viikolla".

– En lupaa tai ennusta mitään, mutta se on mahdollista, ja aiomme tehdä työtä sen eteen, hän sanoi toimittajille Valkoisessa talossa maanantaina.