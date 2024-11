Yhdysvallat: Israelin ja Hizbollahin välinen tulitaukosopimus hyvin lähellä

Tulitaukosopimus Israelin ja Hizbollahin välillä on lähellä, mutta neuvottelut ovat yhä käynnissä, kertoo Valkoisen talon kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby.



Kirbyn mukaan neuvotteluissa ollaan nyt pisteessä, jossa päätepiste on lähellä. Hänen mukaansa neuvotteluiden kulkusuunta on ollut hyvin positiivinen.



Hänen mukaansa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on seurannut tulitaukoneuvotteluita hyvin tarkasti.



Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun edustaja kertoi aiemmin, että Israelin hallitus äänestää Libanonia koskevasta tulitaukosopimuksesta huomenna.

Asiaa tunteva lähde sanoi aiemmin CNN:lle Netanjahun hyväksyneen periaatteellisesti sopimuksen. Lähteen mukaan Israel kuitenkin suhtautuu edelleen varauksellisesti joihinkin sopimuksen yksityiskohtiin, joista neuvotellaan edelleen.

Kaksi israelilaislähdettä puolestaan sanoi Washington Postille, että Israelin hallitus kokoontuisi tiistaina keskustelemaan tulitaukosopimuksen yksityiskohdista.



Uutismedia Axiosille puhunut korkea-arvoinen yhdysvaltalaisvirkamies sanoi, että Hizbollah ja Israel olisivat pääsemässä tulitaukosopimukseen. Virkamieslähteen mukaan Israelin hallituksen turvallisuuskabinetin on määrä hyväksyä sopimus tiistaina. Axiosin tiedoista uutisoi Suomessa ensin Yle.



Neuvottelut näyttävät niistä tietävien lähteiden mukaan etenevän myönteisesti kohti sopimusta. Lähteiden mukaan yksikin harha-askel voi kuitenkin muuttaa tilanteen Israelin ja Hizbollahin jatkaessa toistensa tulitusta.

"Sopimus on suuri virhe"

Israelin laitaoikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoo, että sopimus taistelujen lopettamiseksi Libanonissa olisi virhe.



– Sopimus Libanonin kanssa on suuri virhe. Historiallinen menetetty tilaisuus hävittää Hizbollah, ministeri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.



Ben-Gvir kehotti Netanjahua jatkamaan hyökkäystä "absoluuttiseen voittoon" asti.



Israelin iskuissa Libanoniin on kuollut Libanonin terveysministeriön arvion mukaan yli 3 700 ihmistä viime vuoden lokakuun jälkeen. Tuolloin alkoi Gazan kaistan äärijärjestö Hamasin ja Israelin välinen sota, joka läikkyi myös Libanonin puolelle Israelin ja Hizbollahin iskiessä toisiaan vastaan. Israel on tänä syksynä kiihdyttänyt iskujaan Libanoniin.



Uutistoimisto AFP:n mukaan 13:n viime kuukauden aikana israelilaisia sotilaita on kuollut yli 80 ja siviilejä lähes 50.

"Kyse on osapuolten tahdosta sopia"