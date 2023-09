Hallinnon sulku on ensimmäinen sitten vuoden 2019. Historian pisin sulku kesti reilun kuukauden vuodenvaihteessa 2018–19 edellisen presidentin Donald Trumpin presidenttikaudella.

Usein sulku on vältetty viime hetkellä, mutta tällä kertaa toivo viime hetken sopimuksesta on varsin vähäinen. Sen esteenä on republikaanipuolueen änkyräsiipi, joka ei ole taipunut kompromisseihin. Eilen se torppasi edustajainhuoneessa puolueen oman suunnitelman rahoituksen jatkamiseksi.