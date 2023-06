Sudanissa alkoi jälleen tulitauko – aiempia tulitaukoja rikottu säännöllisesti

Sudanissa alkoi sunnuntaina jälleen uusi tulitauko, jonka on määrä kestää 72 tuntia. Tulitauko näytti ensimmäisten tuntien aikana pitävän verrattain hyvin.



Yli kaksi kuukautta kestäneitä taisteluita on yritetty suitsia useilla tulitauoilla, joita on kuitenkin säännöllisesti rikottu.



Konfliktia seuraavan ACLED-tutkimuslaitoksen mukaan taisteluissa on kuollut jo yli 2 000 ihmistä.



Noin 2,2 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan taisteluiden vuoksi. Heistä yli puoli miljoonaa on hakenut turvaa Sudanin naapurimaista.



Taistelut saivat alkunsa, kun puolisotilaallisia RSF-joukkoja yritettiin sulauttaa osaksi Sudanin armeijaa.