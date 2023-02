Yhdysvallat ei aio palauttaa epäillyn vakoilupallon jäänteitä Kiinalle – osia pallosta yhä kateissa

Kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja John Kirby sanoi, että joitakin pallon osia on jo saatu talteen Atlantista Yhdysvaltain itärannikolta, jonne pallo putosi sen jälkeen kun amerikkalaishävittäjät ampuivat sen alas lauantaina.

– Sää on sellainen, että se ei salli vedenalaisia tutkimuksia alueella, johon jäänteitä tippui. Tulevina päivinä pääsemme laskeutumaan alas ja selvittämään paremmin, mitä meren pohjassa on, mutta etsintä on vasta alussa, Kirby selvitti.