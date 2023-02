Washington Post: Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan Kiina käyttänyt vakoiluilmapalloja useita vuosia

Washington Postin haastattelemien yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Kiina on käyttänyt vakoiluilmapalloja jo useita vuosia. Niitä on ohjailtu osittain Etelä-Kiinan merellä sijaitsevalta Hainanin saarelta.

Lehden haastattelemat useat nimettömät viranomaiset kertovat, että Kiina on pallojen avulla kerännyt sotilaallisia tietoja maista ja alueista, jotka Kiina katsoo olevan sille strategisesti kiinnostavia. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Japani, Intia, Vietnam, Taiwan ja Filippiinit.

Viranomaisten mukaan viime vuosina on Yhdysvalloissa tehty aiemmin ainakin neljä pallohavaintoa Havaijilla, Floridassa, Texasissa sekä Yhdysvalloille kuuluvalla Guamilla.

Kolme aiemmasta neljästä havainnosta on tehty Yhdysvaltojen edellisen presidentin Donald Trumpin aikana, mutta ne on tunnistettu vasta hiljattain vakoilupalloiksi. Lisäksi palloja on havaittu Latinalaisessa Amerikassa sekä muissa Yhdysvaltojen Tyynenmeren alueella sijaitsevissa liittolaismaissa.