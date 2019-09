Yhä useampi vanhus käyttää yksityisiä palveluita, kertoo väitös – "Niistä on tullut merkittävä vanhusväestön tuen lähde"

– Yksityisiä palveluja ei käytä vain pieni vähemmistö, vaan niistä on tullut merkittävä vanhusväestön tuen lähde, sanoo Jyväskylän yliopistossa 11. lokakuuta väittelevä Jiby Mathew Puthenparambil.

Viime aikoina hoivan yksityistäminen on ollut voimakas trendi sosiaalipalveluissa. Tämä näkyy etenkin vanhusväestölle suunnatuissa palveluissa.

– Yksityisten palvelujen käyttö on ollut jatkuvassa kasvussa kuntatasolla sen seurauksena, että palveluja on ulkoistettu. Samanlainen kehitys on nähtävissä myös palveluasumisessa ja palvelusetelin käytössä, väitöstutkija kertoo.