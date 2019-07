Yhä useampi suomalainen kuolee kotisaattohoidossa – ylilääkäri haluaisi läheiselle palkallista vapaata saattohoitoa varten: "Erittäin moni sen tekisi"

– WHO on arvioinut, että meillä on noin 30 000 saattohoitoa tarvitsevaa, ja ehkä voidaan ajatella, että joka toinen tarvitsisi tällaisen kotiin tarvitsevan palvelun, kertoo Saarto.

Rahojen niukkuus näkyy kilpailuna



– Resursseista kilpailu on kova, ja ehkä suurin syy on se, että kotiin vietävät palvelut, esimerkiksi infektion hoito, on todettu todella tehokkaaksi, ja nyt me sitten tavallaan kilpaillaan siellä kotisairaanhoidossa siitä, että saammeko saattohoitaa vai käymmekö hoitamassa infektioita ja molemmat tarvitsevat lisää resursseja.