Yli puolet suomalaisista toivoo seuraavalta hallitukselta lupia lisäydinvoimalle – "Kansalaiset haluavat pysyviä ratkaisuja"

Vastaajista 55 prosenttia on sitä mieltä, että seuraavan hallituksen tulee hyväksyä kaikki ydinvoimaloiden lupahakemukset, jotka täyttävät lupaehdot.

Ydinvoiman lisärakentamisen kannatus on kasvanut reilussa kolmessa vuodessa 25 prosenttiyksikköä, mikä on poikkeuksellisen suuri muutos. Ydinvoiman suosio etenkin naisten keskuudessa on lisääntynyt.