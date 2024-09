WSJ: Näin Israel löysi Hizbollahin johtajan Hassan Nasrallahin ja toteutti tappavan bunkkeri-iskun

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu teki sen jälkeen New Yorkissa päätöksen pommittaa Beirutin tiheään asuttua aluetta.

Israelin pääministeri Netanjahu antoi lopulta vihreää valoa hyökkäykselle puhelimitse New Yorkista, missä hän puhui YK:n yleiskokoukselle.

Pitkäaikainen Hizbollah-johtaja

Iranin rahoittama Hizbollah on yksi maailman raskaimmin aseistetuista ei-valtiollisista sotilasjoukoista. Alueen hallitsevin shiialaisvalta Iran perusti Hizbollahin 1980-luvun alussa vastustamaan Israelia.

Israelin joukot olivat tuolloin miehittäneet Etelä-Libanonin maan sisällissodan aikana. Hizbollah on osallistunut kansallisiin vaaleihin vuodesta 1992 lähtien ja siitä on tullut merkittävä poliittinen toimija.

Hizbollahin aseellinen siipi on tehnyt tappavia iskuja Israelin ja Yhdysvaltojen joukkoja vastaan Libanonissa. Kun israelilaiset joukot vetäytyivät Libanonista vuonna 2000, Hizbollah otti kunnian siitä, että ne työnnettiin pois.

Hizbollah koostuu ainakin kolmesta osasta. Heillä on sotilaallinen siipi, poliittinen siipi ja lisäksi heillä on parlamentin jäseniä, jotka ovat osa Libanonin poliittista yhteiskuntaa ja hyväntekeväisyyssiipi, joka ylläpitää kouluja ja sairaaloita.

Korvaamaton menetys Hizbollahille

Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei on tuominnut Israelin iskut Libanoniin lyhytnäköisinä. Iran on Hizbollahin merkittävin tukija, joka on toimittanut järjestölle aseellista, rahallista ja diplomaattista tukea sekä kouluttanut sen taistelijoita.