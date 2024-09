Tämä tiedetään Israelin hyökkäyksestä Hizbollahia vastaan

– Hassan Nasrallah on kuollut, Israelin asevoimien tiedottaja Nadav Shoshani ilmoitti lyhyesti asiasta viestipalvelu X:ssä tänään aamupäivällä.

Jo aiemmin tänään New York Times ja muut yhdysvaltalaismediat kertoivat Israelin uskovan Nasrallahin piilottelevan sen pommittamassa päämajassa. Hizbollah kiisti tuolloin tiedon, ja uutiskanava al-Jazeeran mukaan järjestöä lähellä olevat lähteet sanoivat Nasrallahia pidettävän "turvallisessa paikassa".

Korvaamaton menetys Hizbollahille

Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei on tuominnut Israelin iskut Libanoniin ja kutsuu niitä "lyhytnäköisiksi" ja "typeriksi". Iran on Hizbollahin merkittävin tukija, joka on toimittanut järjestölle aseellista, rahallista ja diplomaattista tukea sekä kouluttanut sen taistelijoita.