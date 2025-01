Tuomari näki jotain valkoista leijailemassa kentälle – ratkaisu sai supertähden kiehumaan: "Oletko hullu?"

Alexander Zverev eteni Australian avointen välieriin kaatamalla Yhdysvaltain Tommy Paulin neljässä erässä. 3,5 tunnin mittaiseksi venyneessä ottelussa nähtiin erikoinen tilanne, joka sai saksalaistähden kiehahtamaan.

Ottelun toisessa erässä Paulin johtaessa pelein 4–2 erotuomari Nacho Forcadell näki jotain valkoista leijailemassa alas kentälle kesken pallon. Forcadell keskeytti pelin, mikä sai Zverevin suunniltaan.

Pian selvisi, mitä kentälle leijaili.

– Mitä? Höyhenen takia? Oletko hullu? Zverev hämmästeli epäuskoisena.

Saksalainen pomi kentälle leijuneen höyhenen ja käveli kohti Forcadellia.

– Tämän takia? Tämä on höyhen. Kentällä on näitä miljoonittain. Tuolla on yksi, tuolla on yksi, tuolla on yksi, Zverev päivitteli.

Forcadell pysyi tiukkana, ja Paul pääsi syöttämään tasatilanteessa uudelleen ykkössyöttöään. Tuomari selitti saksalaiselle, että hänen täytyi keskeyttää peli, kun jotain leijaili kentälle.

Voit katsoa tilanteen alta tai viestipalvelu X:stä tästä linkistä.

Zverev keräsi tilanteen jälkeen itsensä ja nousi erävoittoon katkaisupelissä. Lopulta lukemat merkittiin saksalaiselle 7–6 (7–1), 7–6 (7–0), 2–6, 6–1.

Ottelun jälkeen Zverev jo nauroi tapahtuneelle.

– En ole koskaan kokenut tuollaista, että piste keskeytetään höyhenen takia, Zverev sanoi Eurosportin mukaan.

– Se oli uutta. En tiedä, oliko siitä mitään haittaa kenellekään. Se ei ole kova esine. Vaikka tennispallo osuisi höyheneen, se ei oikeastaan muuta mitään.

Zverev kuitenkin myönsi, ettei ollut varma, oliko tuomarin päätös oikea.

– Se oli tietysti vähän turhauttavaa, kun Tommy sai ykkössyötön ja myös voitti pisteen sillä syötöllään. Minä sain varoituksen tilanteen jälkeen. Siinä oli paljon tapahtumia.

Zverev kohtaa välierässä voittajan ottelusta Carlos Alcaraz-Novak Djokovic.