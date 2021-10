William Poromaa muutti erilleen Frida Karlssonista: "Tuntui hieman oudolta" – länsinaapurissa on oltu ihmeissään

– Aluksi se tuntui hieman oudolta. Olimmehan me olleet Fridan kanssa joka päivä yhdessä jo viisi vuotta, Poromaa myöntää.

– Kaikki on kuitenkin sujunut hyvin.

Poromaa ei ole tuntenut itseään yksinäiseksi, sillä hän on viettänyt myös vapaa-aikaansa Burmanin ja muiden Åsarnassa harjoittelevien hiihtotuttavien seurassa.

– Tietenkin minulla on ikävä Fridaa, mutta asiaa voi tarkastella monella tavalla. Monet ihmissuhteet toimivat ihan hyvin, vaikka ihmiset asuvat erillään, Poromaa jatkaa.

Karlsson viihtyy kotona

Poromaa kehuu myös yhteistyötä Burmanin kanssa. Kaksikko on tehnyt suunnilleen puolet kesä- ja syyskauden harjoittelusta yhdessä.

– Yhteisharjoittelusta on hyötyä monissa tilanteissa, varsinkin vauhdikkaimmissa hiihtoharjoituksissa, Burman kertoo.

– Tällä on myös kannustava vaikutus. Jos jommallakummalla on huono päivä, toinen on vieressä puskemassa eteenpäin.