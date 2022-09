Frida Karlsson tylyttää Ruotsin maajoukkuetta – nauraa arvostelijoille "Hei eivät tiedä yhtään mitään"

Karlsson kertoo, että hän on tuonut omat näkemyksensä esiin maajoukkueen johdolle.

Nyt Karlssonilla on oma harjoitusohjelma ja hän harjoittelee yhdessä Ruotsin Maja Dahlqvistin kanssa. Maajoukkueen toimintaa Karlsson haluaisi kehittää siihen suuntaan, että satsattaisiin kokoaikaiseen tekemiseen.

– Se on minun kultainen kolmioni. Sollefteåssa tiedän tarkalleen miten pitää harjoitella, mutta Östersundissa on myös hyvät puolensa. Siellä on fysioterapeuttini ja paljon hyviä harjoituskavereita, Karlsson kertoo.