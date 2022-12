WhatsApp-käyttäjille varoitus: Verkossa yritetään myydä 1,38 miljoonaa suomalaisnumeroa

Mukana on väitetysti myös reilut 1,38 miljoonaa suomalaista puhelinnumeroa. Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku jakoi Cybernewsin uutisen Twitterissä ja varoitteli , että jos tieto verkosta kaavituista numeroista pitää paikkansa, on syytä olla varovainen WhatsAppin, tekstiviestien ja puhelujen kanssa.

Tietokirjailija, it-asiantuntija Petteri Järvinen kuitenkin huomautti, että ilmoitettu luku, 1 381 569 suomalaista numeroa, on tismalleen sama kuin alkuvuodesta 2021 esiin tulleessa tietovuodossa. Myös Norjan osalta ilmoitettu määrä on sama kuin vuoden 2021 tapauksessa. On siis hyvin todennäköistä, että nyt myydään samoja tietoja ja väitetään niitä uusiksi.