Trump lietsoi valhetta demokraattien varapresidenttiehdokkaan kelpoisuudesta

Harrisista on levitetty perusteetonta väitettä, jonka mukaan tämä ei voisi toimia varapresidenttinä vanhempiensa ulkomaalaistaustan vuoksi.

Harris on syntynyt Yhdysvalloissa, joten perustuslain mukaan hän voi pyrkiä sekä varapresidentiksi että presidentiksi.

Newsweek on sittemmin kirjoittanut tekstille saatteen sekä päätoimittajan viestin, jonka mukaan kirjoituksen tarkoitus oli ainoastaan herättää keskustelua kelpoisuuden määritelmästä, ei kyseenalaistaa Harrisia. Lisäksi Newsweek on julkaissut toisen oikeustieteen professorin Eugene Volokhin tekstin, jossa professori osoittaa Harrisin kelpoisuuden.

Vastaavaa valhetta ollut liikkeellä ennenkin

55-vuotias Harris on syntynyt Kaliforniassa. Hänen äitinsä on Intiasta ja isänsä Jamaikalta. Obama puolestaan syntyi Havaijilla, ja hänen äitinsä on yhdysvaltalainen ja isänsä kenialainen.