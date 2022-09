Vuorikiipeilijä Veikka Gustafsson: Ilmastonmuutoksen taustalla vääristynyt luontosuhde – "Jos ei ole ymmärrystä, ei ole kunnioitusta"

Yli 20 vuotta kestäneen kiipeilyuransa aikana Veikka Gustafsson on joutunut seuraamaan ilmastonmuutoksen etenemistä maapallon eri kolkissa. Gustafsson on myös yrittäjä ja työnsä puolesta hän liikkuu tätä nykyä paljon Suomenlahdella. Siellä hän teki viimeisimmän havaintonsa luonnon huonovointisuudesta pari päivää sitten.

– Näin lintuja, jotka näyttivät sairailta. Soitin biologille, joka kertoi, että merivesi on niin lämmintä, että veden alla oleva rakkolevä kehittää botuliini-myrkkyä. Linnut, jotka ruokailevat rakkolevällä, halvaantuvat. Se voi olla yksi syy miksi sairaalta näyttäviä lintuja oli enemmän kuin normaalisti, Gustafsson sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

"Ilmastonmuutos muuttanut Himalajan arvaamattomammaksi"

Veikka Gustafsson on ensimmäinen suomalainen, joka on valloittanut Himalajan vuoriston korkeimman vuoren Mount Everestin. Sittemmin kiipeilyturismi on yleistynyt alueella.