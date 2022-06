Vuonna 2035 ei enää polttomoottoriautoja? EU:n parlamentin ilmastolakipaketista päätetään tänään

EU-parlamentti päättää tänään EU:n ilmastotoimiin liittyvästä lainsäädännöstä Strasbourgissa. Käsittelyssä on kaikkien aikojen suurimmat lakipaketit. Päästötavoite on kunnianhimoinen, ja keskustelua on herättänyt etenkin EU:n kansalaisten liikkuminen.