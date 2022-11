EU-pamppu kannustaa autovalmistajia jatkamaan polttomoottoreiden tuotantoa – "600 000 työpaikkaa tuhoutuu"

Kului hetki, ja nyt EU:n sisämarkkinakomissaari Thierry Breton haluaa tarkastella kieltoasiaa Politico-lehden haastattelussa ”realistisemmin ja kylmäpäisemmin”. Bretonin mukaan näyttää siltä, että EU:n tavoite polttomoottorikiellolle on alan teollisuudelle liian kova.

Polttomoottorikieltoa voidaan viivästyttää

Vaikka polttomoottorikielto on keskeinen osa EU:n suunnitelmaa vähentää päästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, polttomoottorin kieltolaki voidaan Bretonin mukaan avata uudelleen vuonna 2026, jotta lain voimaantulopäivää viivästytettäisiin ja autoteollisuudelle annettaisiin enemmän aikaa lisätä sähköautojen tuotantoa.

Komission on tarkoitus arvioida polttomoottorikieltoon kirjattujen tavoitteiden toteutumista vuoden 2026 aikana.

Ranska on vaatinut, että ladattavien hybridien valmistamista harkitaan vuoden 2035 jälkeen, kun taas Saksa on tukenut sähköteknisillä polttoaineilla toimivien polttomoottoreiden sallimista – sillä tarkoitetaan synteettisiä polttoaineita, jotka on valmistettu talteen otetusta hiilidioksidista ja vedystä.